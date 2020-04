Ostatnio pan prezydent Duda poświęca strasznie dużo czasu prywatyzacji służby zdrowia. Ja w swoim programie mówiłam, że na służbę zdrowia trzeba przeznaczyć znacznie więcej środków - powiedziała Kidawa-Błońska w Radiu Wrocław pytana o kwestię prywatyzacji służby zdrowia.

Powinniśmy uzdrowić służbę zdrowia, Polacy chcą, by byłą ona społeczna tak jak jest teraz, by mieli zaufanie do swoich lekarzy, a lekarze dobre warunki pracy. Nie wiem skąd w kampanii prezydenta temat prywatyzacji, bo ja takiego tematu nie podnoszę, bo jestem przeciwko prywatyzacji służby zdrowia - oświadczyła Kidawa-Błońska.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację, że póki jest prezydentem nie będzie prywatyzacji publicznych szpitali.