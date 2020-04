To Konstytucja jasno określa terminarz wyborów prezydenckich i żaden były polityk z zagranicy nie powinien nawoływać do ich bojkotu - napisał na Twitterze minister Jacek Sasin. "Proszę wreszcie zamilknąć i przestać szkodzić Polsce" - napisał, kierując te słowa do Donalda Tuska szef resortu aktywów państwowych. To reakcja na filmik Donalda Tuska na YouTube. Były premier mówił że nie wierzy w to, że Jacek Sasin będzie w stanie zorganizować wyborów tak, by były bezpieczne i zgodne z prawem, dlatego wezwał do ich bojkotu.

Na wpis Sasina zareagował poseł Michał Szczerba. "Konstytucja pozwala ogłosić stan klęski żywiołowej. Pana działania to czyste bezprawie. Polecenia bez podstawy prawnej. Naruszenie dyscypliny finansów. Naraża Pan tysiące istnień ludzkich. Wyborców, listonoszy i komisje. Jedno jest pewne, prędzej czy później, będzie pan siedział!" - napisał na Twitterze.