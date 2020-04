Koperty śmierci to wymysł. Dostajemy masę korespondencji. Dziennie poczta awizuje 5 mln przesyłek, to olbrzymie ilości. Czy jest jakikolwiek przypadek przeniesienia wirusa drogą korespondencji? Nie ma, więc nie straszmy – apelował na antenie TVP Info wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, odnosząc się do zarzutów opozycji, dotyczących głosowania korespondencyjnego.

Reklama

ZOBACZ WIDEO: