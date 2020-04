Słuchacze pytają: dlaczego pan nie skończył tych studiów? Pan zaczynał i nie mógł skończyć. Trzy kierunki pan zaczynał i nie mógł pan skończyć. To słuchaczy cały czas nurtuje. Dlaczego tak się stało? - zapytała Krzysztofa Bosaka prowadząca audycję Beata Lubecka.

Reklama

Stratą czasu jest kontynuowanie studiów, które człowieka nie interesują. Ja studiowałem dziennie architekturę, później studiowałem ekonomię. Nie jestem obecnie ani architektem, ani ekonomistą, zajmują się polityką, dlatego myślę, że to jest dobra, odważna decyzja, żeby po prostu nie poświęcać ani swoich pieniędzy, ani pieniędzy podatnika, tym bardziej że jeżeli ktoś jest na studiach dziennych, robiąc coś, co nie służy rozwijaniu się. Zbyt wiele osób w Polsce siedzi wiele lat na studiach, którymi się nie interesują - stwierdził kandydat na prezydenta.

Czy prezydent powinien mieć wyższe wykształcenie?

Myślę, że to nie jest istotne we współczesnych czasach. Ważne jest, żeby miał duże doświadczenie, to nie cechy osobowościowe - odpowiedział Krzysztof Bosak.