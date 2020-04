"Czy to autentyczna maseczka? Czy można ją samodzielnie wykonać?" - pytali internauci prezydenta podczas spotkania Q&A na Facebooku.

- To są maseczki, które samodzielnie i własnoręcznie postanowiła wykonywać moja żona i rzeczywiście je robi. Robi je codziennie dla siebie, dla mnie i wszystkich innych, którzy chcą z tych maseczek korzystać. Nie był to jej pomysł, to był pomysł, który został przedstawiony, o ile pamiętam, na jednym z kanałów internetowych. Można było się zapoznać z projektem krakowskiej artystki Akademii Sztuk Pięknych, która pokazała swój pomysł na maseczkę origami - wyjaśniła głowa państwa.

Następnie Duda dodał: "Moja żona ten pomysł podchwyciła, poćwiczyła kilka chwil i udało jej się taką maseczkę wykonać. Ta maseczka okazała się bardzo ciekawa i wygodna w noszeniu".

- Niektórzy śmieją się w internecie, że to papier toaletowy, ale to nieprawda. To ręcznik papierowy - powiedział wyraźnie rozbawiony prezydent.