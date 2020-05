W piątek przypada 16 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Małgorzata Kidawa-Błońska podczas konferencji prasowej z eurodeputowanymi PO podkreśliła, że 16 lat członkostwa w UE to dobry czas dla Polski. Ale to wszystko za chwilę może się skończyć. Tak naprawdę rządzący wyprowadzają nas z UE. Robią to w sposób cyniczny mówiąc kłamstwa i oszukując, że "UE nie chce z nami współpracować" - wskazała marszałek Sejmu.

Podkreśliła przy tym, że członkostwo w UE to bardzo ważna zdobycz i istotna jest współpraca oraz dialog europejski. Nie pozwólmy, aby PiS wyprowadził nas z Europy - zaapelowała.

Europoseł PO Andrzej Halicki ocenił, że członkostwo Polski w UE to 16 lat dynamicznego rozwoju naszego kraju. Korzystamy dzięki środkom UE z dobrodziejstwa szybkiego doganiania zachodu poziomem życia, jesteśmy bezpieczni - zaznaczył.

Halicki dodał, że w czasie pandemii możemy liczyć na wsparcie i ogromne środki z UE.

Polityk zwrócił uwagę, że UE przewiduje uruchomienie programu pomocowego na kwotę ok. 3 bln euro. Nie może zdarzyć się tak, że po raz drugi w historii Polskę plan Marshalla ominie. A tak może się zdarzyć kiedy będziemy na jej marginesie. Dlatego jako delegacja w Parlamencie Europejskim, ale też jako wszyscy Polacy, musimy dbać o mocną pozycję w UE i chronić te pozycję - powiedziała europoseł.