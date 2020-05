Premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę, że w drugiej fazie odmrażania gospodarki, od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Wskazał, że decyzja w tej kwestii każdorazowo zależeć będzie od organów prowadzących. Część władz samorządowych deklaruje, że czeka na dokładne wytyczne, jak to zrobić lub przeprowadzają konsultuje z rodzicami, dyrektorami placówek i sanepidem. Są też takie miasta, jak np. Warszawa, które informują, że nie otworzą placówek w tym terminie.

Dworczyk pytany w Polsat News, czy decyzja rządu o otwarciu żłobków i przedszkoli 6 maja nie była przedwczesna, podkreślił, że "we wszystkich decyzjach rząd opiera się na stanowisku i rekomendacjach ekspertów, lekarzy, wirusologów".

Szef KPRM przyznał, że jest zaskoczony reakcją samorządowców Warszawy, Poznania, Gdańska czy Łodzi, którzy zapowiedzieli, że nie otworzą placówek. "Na spotkaniach z premierem Mateuszem Morawieckim domagali się tego, żeby samorząd partycypował we wszystkich działaniach, żeby również miał wpływ na decyzje. A kiedy pojawia się sytuacja, że ta odpowiedzialność jest rozłożona równomiernie, tzn. rząd podejmuje decyzje, wydaje rekomendacje, to samorządowcy mają z tym problem" - mówił. Jego zdaniem "to niekonsekwentna postawa".

Dworczyk zwrócił uwagę na to, że "niektóre wypowiedzi samorządowców są podyktowane bardzo często różnymi przesłankami politycznymi, a mają niewiele wspólnego z merytoryczną dyskusją".

Jak podkreślił, jest szereg miast, które skorzystają z możliwości otwarcia placówek, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i innych instytucji.

Dopytywany, czy decyzja o otwarciu żłobków i przedszkoli jest podyktowana chęcią zaoszczędzenia na zasiłkach dla rodziców, zaznaczył, że "absolutnie tak nie jest". Dzisiaj podejmujemy trudne decyzje, bo z jednej strony musimy dbać o bezpieczeństwo Polaków, a z drugiej strony musimy myśleć o gospodarce, dlatego bezpieczne otwieranie gospodarki wykonujemy stopniowo - wyjaśnił.

Chcemy działać w sposób odpowiedzialny, i spokojnie realizować plan otwarcia gospodarki i wdrożenia nowych reguł życia społeczno-gospodarczego - powiedział.