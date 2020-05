- W polskim kalendarzu są takie dni, których nawet pandemia koronawirusa nie jest w stanie nam odebrać. To dzień Polonii i Polaków za granicą - powiedział premier w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Jak dodał, "co roku 2 maja ze szczególną mocą podkreślamy, że Polska nie liczy sobie 38 mln obywateli". - Polska to 60 mln Polek i Polaków żyjących na całym świecie - zaznaczył.

Reklama

Według Morawieckiego, to nie przypadek, że tego samego dnia obchodzimy także Święto Flagi RP, bo, jak wskazał "te dwa kolory łączą nas ze sobą najściślej". - W nich mieści się całe spektrum naszych historii, naszych emocji i naszych marzeń - zaznaczył.

- Drodzy rodacy, chcę wam podziękować za to, że jesteście, za to, że swoją pracą i swoim talentem tak godnie reprezentujecie Polskę na całym globie. I proszę pamiętajcie, gdziekolwiek jesteście: wasza ojczyzna Polska, wasz dom jest razem z wami - zapewnił szef rządu.

Morawiecki we wpisie na Facebooku podziękował "wszystkim Rodakom mieszkającym poza Ojczyzną, na wszystkich kontynentach" za to, że "rozsławiają imię naszego kraju we wszystkich zakątkach Ziemi". - Wszyscy - w Polsce i na świecie - wywieśmy dzisiaj nasze piękne, biało-czerwone, flagi narodowe - wezwał premier.