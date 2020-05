Procedura zmuszania Polaków do korespondencyjnego głosowania proponowana przez Kaczyńskiego doprowadziła do naruszenia prawa 30 milionów obywateli. Informuję publicznie, że złożyłem dzisiaj jak wielu innych obywateli, skargę do KE na Ministra Cyfryzacji który bezmyślnie wykonywał bezprawne działania na polecenie polityczne partii" - napisał na Facebooku Lech Wałęsa

Reklama