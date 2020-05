To, że wybory się nie odbędą w niedzielę jest pewne. Co jednak z ciszą wyborczą? O to zapytaliśmy Państwową Komisję Wyborczą.

Czekamy na wytyczne - usłyszeliśmy w biurze prasowym PKW. Na razie nie wiadomo bowiem, czy wraz z odwołanymi wyborami, zostanie odwołana też cisza wyborcza. Jeśli jednak nie zostanie odwołana, to od północy w piątek nie wolno będzie prowadzić agitacji, wieszać plakatów czy podawać sondaży.

Za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna. Najwyższa grzywna: od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania.