"Przez rządzących Polska znalazła się w dramatycznej sytuacji rozgardiaszu. To jest wstyd, to jest upokarzające dla Polski i jej obywateli co zrobili rządzący" - powiedział w programie "Graffiti" kandydat na prezydenta, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef PSL odniósł się w ten sposób do porozumienia Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina dotyczącego rozpisania nowych wyborów prezydenckich. Reklama Czarny koń debaty prezydenckiej? Ekspert analizuje MOWĘ CIAŁA kandydatów Zobacz również