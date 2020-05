Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zapytany, czy - jego zdaniem - można ufać Jarosławowi Gowinowi jako koalicjantowi po ostatnich zawirowaniach powiedział: Mam wiarę w Jarosława Gowina. Jest w polityce dlatego, że interesuje go dobro publiczne - tak, jak powinno to być w przypadku każdego polityka. W polityce mamy czasem do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami, ale to doświadczenie raczej nas wzmocniło, jako koalicję – mówił.

Wyszliśmy wzmocnieni z zakrętu, (…) kondycja Zjednoczonej Prawicy jest bardzo dobra – dodał Gliński.

Podkreślił, że w jego ocenie rząd radzi sobie z przeprowadzaniem Polaków przez trudności związane z epidemią: krzywa zachorowań został spłaszczona a statystyki zgonów są "nieporównywalne” z analogicznymi danymi z krajów Europy Zachodniej.

Musimy doprowadzić do wyborów w najbliższym możliwym terminie. Mam nadzieję, że będzie teraz więcej czasu, by przygotować Polskę do tego obowiązku - dodał wicepremier.