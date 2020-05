PiS trzyma kurs na wybory 28 czerwca. W ciągu najdalej dwóch tygodni zarządzić je musi marszałek Sejmu Elżbieta Witek. ‒ Najlepiej byłoby wyznaczyć termin, gdy znane już będą zasady gry ‒ mówi nam osoba z rządu. Dlatego PiS zamierza szybko przyjąć ustawę dotyczącą prawa wyborczego tak, by nawet jutro znalazła się w Senacie.

Podstawą do porozumienia z opozycją mogą być wybory mieszane. Obywatele mieliby sami decydować, jak chcą głosować: w lokalach czy korespondencyjnie. Chętni będą musieli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego na 12 dni przed dniem wyborów (pięć w przypadku osób w kwarantannie). Ta deklaracja będzie dotyczyła także ewentualnej drugiej tury wyborów. To propozycja podobna do tej, z jaką już wyszła PO. Akceptuje ją też Porozumienie Jarosława Gowina ‒ o czym polityk mówił we wczorajszym wywiadzie dla DGP. Przeszkodą może się okazać stanowisko ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który w rozmowie z nami podtrzymuje swoją rekomendację, że w ciągu najbliższych dwóch lat jedyną bezpieczną formą głosowania są wybory korespondencyjne.

– System mieszany to zbyt duże ryzyko niezależnie od terminu, w jakim będą przeprowadzone wybory – mówi DGP minister Szumowski.

Kolejny kluczowy zapis w projekcie nowych przepisów dotyczy przywrócenia PKW pełnej kontroli nad wyborami. Będą one zorganizowane w komisjach obwodowych z zachowaniem środków ostrożności. Dotychczasowi kandydaci mają mieć zagwarantowane prawo startu bez ponownego zbierania podpisów, choć w PiS jest świadomość, że budzi to wątpliwości części konstytucjonalistów. Ostatecznie PiS zgodził się też, by nowi kandydaci mogli dołączyć do stawki, o ile zbiorą 100 tys. podpisów. Nowogrodzkiej zależy też na tym, by wybór prezydenta został dokonany i zatwierdzony przez Sąd Najwyższy przed 6 sierpnia, czyli przed końcem kadencji Andrzeja Dudy. Oznacza to ‒ uwzględniając trzy tygodnie potrzebne dla SN – że druga tura musi się odbyć przed 15 lipca. A skoro tak, to pierwsza tura musi wypaść w ostatnią niedzielę czerwca.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w rozmowie z DGP deklaruje, że jeśli z Sejmu wyjdzie ustawa niewymagająca zbyt wielu poprawek, to izba wyższa nie będzie nad nią długo pracowała.