Prezydent miał szansę na to, żeby podpisać 22 mld zł z Unii Europejskiej na służbę zdrowia, miał szansę, żeby podpisać podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek. Miał szansę zachować się w tej sprawie przyzwoicie. To jest gość, który jest "w ostrym cieniu mgły", on nie wie co się dzieje. Dostaje na kartce polecenia i je wypełnia. To przerażające - mówiłna antenie Polsat News , nawiązując do rapowania prezydenta w akcji charytatywnej. Ja zacznę walczyć z ostrym cieniem głupoty. To przerażające - dodał.