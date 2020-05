Sejm rozpoczął we wtorek pracę nad nowym projektem PiS w sprawie tegorocznych wyborów prezydenckich. Propozycja zakłada, że głosowanie odbędzie się metodą "mieszaną" - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie. Projekt zakłada też możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja, bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia.

Notowania Kidawy-Błońskiej są obecnie słabe (od 2 do 5 proc.). Posłanka Koalicji Obywatelskiej zapewniła jednak we wtorkowej rozmowie z TVN24, że nie zamierza rezygnować ze startu.

Jak mówiła, nie dziwią ją obecne sondaże. Wyraźnie, od samego początku mówiłam, że w czasie epidemii 10 maja wybory nie mogą się odbyć. Nie mogły się odbyć także dlatego, że to nie były wybory, tylko pseudousługa pocztowa. Zatrzymaliśmy Jarosława Kaczyńskiego i nie dziwię się, bo moi wyborcy w tych wyborach tak przeprowadzonych nie chcieli brać udziału - podkreśliła kandydatka KO na prezydenta.

Kidawa-Błońska wyraziła przekonanie, że jeśli ponownie rozpocznie się "normalna kampania" i będzie pewność co do bezpieczeństwa i organizacji wyborów przez PKW, wówczas jej wyborcy także będą chcieli wziąć w nich udział. Ale nie dziwię im się, że 10 maja w tych wyborach nie chcieli brać udziału - zaznaczyła wicemarszałek Sejmu.

Posłanka przekonywała, że w obecnych, trudnych czasach potrzebny jest polityk odpowiedzialny, który stoi na straży prawa, konstytucji i "bierze odpowiedzialność za ludzi, nie kierując się własnym interesem". Potrzeba po prostu kogoś odważnego i wydaje się, że w tym trudnym czasie, w tych krajach, gdzie rządzą kobiety, problemy są rozwiązywane dużo łatwiej. Czasami trzeba unieść się poza partyjne interesy, poza interesy własnej grupy, tylko spojrzeć na nasze społeczeństwo jako całość i ze wszystkich wziąć odpowiedzialność - powiedziała Kidawa-Błońska.

Zaprzeczyła przy tym jakoby lider PO Borys Budka miał ją pytać o możliwość rezygnacji ze startu. Nie, nie pytał mnie o to. Pytał mnie natomiast jak się trzymam, jak sobie radzę z tym hejtem, który na mnie idzie ze wszystkich stron. I codziennie rozmawiamy i zastanawiamy się, jak dalej prowadzić kampanię i jakie działania dalej podjąć, by i Koalicja Obywatelska poprawiła swoje notowania i także, by zatrzymać PiS. I jesteśmy bardzo dumni - dziękujemy i samorządowcom i Polakom za to, że ten 10 maja został przez nas wspólnie zatrzymany - powiedziała Kidawa-Bońska.