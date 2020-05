Częściowa mają być otwarte także "usługi gastronomiczne, restauracje, bary (...) kawiarnie wszystkiego typu". - Z utrzymaniem reżimu sanitarnego w środku w pomieszczeniach, też w ogródkach - zastrzegł Mateusz Morawiecki.

Zachęcał też, aby lokale otwierały ogródki. - Na świeżym powietrzu, jak mówią nam epidemiolodzy, jest bezpieczniej - tam, gdzie można, w taki sposób będą funkcjonowały te lokale gastronomiczne - podkreślał.

Od 18 maja będziemy mogli:

- skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,

Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.



- zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).

Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.



Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż.

Także od 18 maja zmienione będą reguły dotyczące transportu publicznego. Chodzi o zwiększenie limitu pasażerów.

Jeśli do tej pory mieliśmy 50 miejsc siedzących w jakimś pojeździe, to można było wpuścić 25 pasażerów - powiedział premier. Jak dodał, "jeśli teraz mamy 50 siedzących i 100 stojących, to będzie to ok. 45 pasażerów".

To znaczący przyrost, ale przy utrzymaniu odpowiedniego dystansu - dodał.