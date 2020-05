W piątek przed południem Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda w związku z rezygnacją sędziego Kamila Zaradkiewicza z wykonywania obowiązków I prezesa SN, powierzył pełnienie funkcji p.o. I prezesa tego sądu sędziemu Aleksandrowi Stępkowskiemu.

Reklama

Jestem głęboko zbulwersowany podważaniem kompetencji prowadzącego zgromadzenie; ignorowaniem nie tylko czynności porządkowych, lecz również licznymi zachowaniami, w tym nieprawdziwymi oskarżeniami o moje rzekome polityczne motywacje - powiedział sędzia Zaradkiewicz, który w piątek w SN odczytał mediom swoje oświadczenie.

Jak dodał, za niedopuszczalne uważa "pozbawione podstaw prawnych próby paraliżowania prac zgromadzenia, a także wikłania w spór Prezydenta RP poprzez złożenie bezpodstawnego wniosku o moje odwołanie". Ponadto w trakcie zgromadzenie wielokrotnie padały słowa i prezentowane były postawy, jak zakłócanie prowadzenia zgromadzenia, które nie licują w moim przekonaniu z powagą urzędu sędziego SN i bulwersują opinię publiczną - ocenił.

Powyższe zachowania moim zdaniem wpisują się w realizowane od niemal dwóch lat w SN działania, które w sposób jaskrawy świadczą o nasilającym się mobbingu wobec nowych sędziów. Niestety były one dotychczas bagatelizowane przez odpowiedzialne za ich zwalczanie kierownictwo SN, co w mojej ocenie doprowadziło do ich eskalacji - zaznaczył Zaradkiewicz.

Jak podkreślił "nie zamierzam dłużej takich praktyk tolerować". Z tego powodu podejmę niezwłocznie stanowcze kroki prawne w celu ich eliminacji. To jednak będzie możliwe tylko w wypadku zakończenia pełnienia przeze mnie obowiązków I prezesa SN - wskazał Zaradkiewicz.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, któremu przewodniczył sędzia Kamil Zaradkiewicz, od ubiegłego piątku obradowało w celu wyboru kandydatów na I prezesa SN. Po trzech dniach posiedzenia sędziom udało się zakończyć etap formalny obrad i przejść do fazy wyłaniania kandydatów na nowego I prezesa SN. Zaradkiewicz poinformował w środę o odroczeniu bez terminu obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Zapowiedział wówczas też, że zwróci się do prezydenta o zmianę regulaminu Sądu Najwyższego z uwagi na zaistniałe istotne wątpliwość interpretacyjne.

Sędzia Stępkowski: Moja nominacja to gest dobrej woli w kierunku większości sędziów

Decyzję prezydenta uznaję za gest dobrej woli wykonany w kierunku sędziów stanowiących większość Zgromadzenia Ogólnego - powiedział sędzia Aleksander Stępkowski, któremu Andrzej Duda powierzył w piątek wykonywanie obowiązków I prezesa SN.

Wyraził przy tym przekonanie, że jego nominacja pozwoli wyciszyć emocje, które - jego zdaniem - "za bardzo zapanowały podczas Zgromadzania Ogólnego Sędziów SN".

Wierzę, że w atmosferze odpowiedzialności za dobro wspólne, którym jest Rzeczpospolita i za dobro SN (...) będziemy w stanie dokończyć procedurę wyłaniania kandydatów na I prezesa SN - powiedział Stępkowski podczas konferencji prasowej w SN.

Jak podkreślił SN potrzebuje kierownictwa. Czas najwyższy, żeby zacząć nadrabiać zaległości, które narosły przez ostatnie miesiące ale też lata. Wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby całe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości stabilizować, aby dla dobra Polski Sąd Najwyższy funkcjonował dobrze - dodał Stępkowski.

Sędzia zapowiedział też, że termin wznowienia obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN skonsultuje prezesami izb tego sądu. Tak ażeby był to termin, który nie będzie odbierany jako niedogodny - dodał.