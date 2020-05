Trzaskowski, którego bardzo szanuję, wydaje mi się, że to kandydatura głównie przeciwko Hołowni, a nie Dudzie. Nawet ludzie bardzo liberalni wiedzą, że aby pokonać Dudę trzeba wyjść do innej Polski niż ta warszawska. Bo ta wielkomiejska Polska twardo stoi za opozycją, a wygrywać trzeba tam, gdzie do tej pory przegrywano - komentował w TOK FM Michał Kamiński.

Kamiński był pytany czy Tomasz Grodzki byłby dobrym kandydatem.

Marszałek Senatu z całą pewnością byłby bardzo dobrym kandydatem. Widać dziś wyraźnie, jaką klasą męża stanu wykazał się Tomasz Grodzki w tym kryzysie - poważnym kryzysie konstytucyjnym, z którym mieliśmy do czynienia - odpowiedział.

Gdyby nie jego rozsądek, rozwaga i zdecydowanie, a to są cechy męża stanu, gdyby tego zabrakło, to Polska byłaby dziś w bardzo trudnej sytuacji - argumentował w TOK FM Kamiński.

Bliskie jest mi myślenie Władysława Kosiniaka-Kamysza, by pokonać PiS za wszelką cenę i przekonać tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, których da się przekonać - powiedział polityk Koalicji Polskiej.

Proszę pamiętać, co powiedział, że jak PO będzie miała kłopoty z zebraniem podpisów dla nowego kandydata, to Władysław Kosiniak-Kamysz wezwie do pomocy struktury PSL - dodał Kamiński w TOK FM.