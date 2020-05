PO doprowadziła do olbrzymiego chaosu konstytucyjnego, prawnego tylko po to, żeby wymienić kandydatkę na prezydenta Małgorzatę Kidawę-Błońską na dublera - podkreślił rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy Adam Bielan. Prawdziwa prezydent nie dotrwała nawet do dnia głosowania - podkreślił z kolei wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Kidawa-Błońska oświadczyła, że nie będzie brała udziału w wyborach prezydenckich. Następnie zebrał się zarząd PO, który ma podjąć decyzję w sprawie kandydata partii w wyborach prezydenckich. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na miejsce Małgorzaty Kidawy-Błońskiej zostanie wyznaczony prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Reklama Morawiecki o zmianie kandydata KO: Opozycja potykała się o własne nogi Zobacz również Po tych wydarzeniach chyba już nikt nie ma wątpliwości, dlaczego Platforma Obywatelska zrobiła absolutnie wszystko, żeby zablokować możliwość przeprowadzenia wyborów prezydenckich w konstytucyjnym terminie. Platforma doprowadziła do olbrzymiego chaosu konstytucyjnego, prawnego tylko po to, żeby wymienić panią Małgorzatę Kidawę-Błońską na dublera - powiedział Bielan. Jak zauważył, w poprzednich miesiącach liderzy PO zapewniali o poparciu dla Kidawy-Błońskiej, a dzisiaj, gdy "została ona zmuszona do upokarzającej rezygnacji, była sama". Nie było całego sztabu, nie było pana Borysa Budki, pana Grzegorza Schetyny, nie było pana Bartosza Arłukowicza - podkreślił Bielan. "Prawdziwa prezydent nie dotrwała nawet do dnia głosowania" PO zdobyła mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o niedotrzymywanie obietnic; obiecywała Polakom prawdziwą prezydent - to było hasło wyborcze marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a ta prawdziwa prezydent nie dotrwała nawet do dnia głosowania - podkreślił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Ocenił, że troska PO o bezpieczeństwo zdrowotne Polaków była "zasłoną dymną, która miała doprowadzić do tego, żeby wybory się nie odbyły w terminie przewidzianym konstytucją".