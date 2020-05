Wicepremier Jadwiga Emilewicz skomentowała w ten sposób sprawę usunięcia piosenki Kazika Staszewskiego z listy przebojów radiowej Trójki.

Dzień wcześniej w liście do szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego domagała się przywrócenia utworu i wyjaśnienia sprawy. Według niej ostatni raz taka ingerencja miała miejsce w 1984 roku, gdy władze ocenzurowały utwór "To tylko tango" Maanamu. Dodała, że liczy na "szybkie i zdecydowane kroki" Rady w tej sprawie.

W rozmowie z Polsat News stwierdziła, że pamięta cenzurę w latach 80., kiedy to w liście przebojów słychać było tylko werble z "To tylko tango" Maanamu, by w ten sposób nie grać piosenek tego zespołu.

Było to robione dlatego, bo cały zespół odmówił prezentacji przed wysokimi przedstawicielami ZSRR. Mam nadzieję, że tego rodzaju czasy mamy za sobą - mówiła Emilewicz na antenie Polsat News.

Ja nie wiem, co się wydarzyło, w jaki sposób wyglądało głosowanie w piątek. Jeżeli reakcją, nawet na nieprawidłowość, jest odwołanie głosowania, to taka decyzja jest dla mnie niezrozumiała. Przywołuje czasy, w których naprawdę nie chcielibyśmy się znaleźć - dodała Emilewicz.

Jej zdaniem dziś w przestrzeni publicznej "nie ma miejsca na tego typu zachowania".

Wyraziła nadzieję, że Kazik szybko wróci na antenę.

Zbadamy co się stało i ewentualni winni całej sytuacji nie będą mieli już wpływu na media publiczne - powiedziała.