To nikomu niepotrzebna awantura, liczę na bardzo solidne wyjaśnienie tej sprawy - powiedział w poniedziałek wiceszef MKiDN Jarosław Sellin, odnosząc się do zdjęcia informacji o zwycięstwie piosenki Kazika w Liście Przebojów Trójki i do zarzutu cenzury w tej stacji.

Myślę, że to jest nikomu niepotrzebna historia, nikomu niepotrzebna awantura. Władze radia publicznego obiecały, że wyjaśnią tę sprawę do końca, a więc czekam na taki komunikat z czego to się wzięło. Są oskarżenia z obu stron - z jednej strony, że jakieś regulaminy zostały złamane i wyniki zmanipulowane, a z drugiej strony - zarzuty cenzury - powiedział Sellin w Programie 3 Polskiego Radia. Reklama Nikomu to nie jest potrzebne, zupełnie niepotrzebna historia i liczę na to, że będzie bardzo solidne wyjaśnienie tej sprawy - dodał. Podczas piątkowego notowania Listy Przebojów programu Trzeciego ogłoszono, że pierwsze miejsce uzyskała piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Kierownictwo programu zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki. Głosowanie zostało unieważnione. W oświadczeniu dyrektor programu Tomasz Kowalczewski podał, że podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Taką opinię przedstawiła też prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, oświadczając, że unieważnienie piątkowej Listy Przebojów Trójki nie ma nic wspólnego z cenzurą. Kazik z piosenką do Kaczyńskiego wygrywa listę Trójki. A notowanie znika ze stron Polskiego Radia Zobacz również W niedzielnym, opublikowanym w internecie, oświadczeniu Kowalczewski stwierdził, że w radiu prowadzone są "intensywne prace nad wyjaśnieniem nieprawidłowego głosowania w notowaniu 1998 Listy Przebojów". - Wiemy już na pewno, że dokonano ręcznej manipulacji polegającej na zmianie kolejności piosenek, na które głosowali słuchacze Trójki. Nasi radiowi informatycy przeanalizowali logowania osoby odpowiedzialnej za kolejność piosenek w elektronicznej wersji listy. Według głosów słuchaczy Kazik powinien być na miejscu czwartym - napisał dyrektor Trójki. Dyrektor programu Trzeciego przekazał, że z ich ustaleń wynika, iż to prowadzący tego dnia audycję zdecydował o przestawieniu piosenki "Twój ból jest większy niż mój" na miejsce pierwsze, a piosenka wybrana przez słuchaczy z największą liczbą głosów spadła na miejsce szóste. Dyrektor Trójki: To Niedźwiecki zdecydował o przestawieniu piosenki Kazika Zobacz również Obecni i byli dziennikarze i pracownicy radiowej "Trójki" w niedzielę po południu zebrali się na proteście przy siedzibie swojej stacji udzielając wsparcia m.in. prowadzącemu listę Markowi Niedźwieckiemu, który poinformował, że odchodzi z Trójki w związku z "posądzeniem o nieuczciwość przy przygotowywaniu audycji, którą prowadzi od ponad 35 lat". Protest opublikowali również w mediach społecznościowych. O tym, że żegna się z PR3 poinformował w niedzielę również dziennikarz Hirek Wrona we wpisie na Twitterze. Odejście zapowiedział też na antenie Marcin Kydryński. Zakończenie współpracy z Trójką zapowiedzieli również artyści, m.in. Tomasz Organek, Muniek Staszczyk, Daria Zawiałow. Z kolei Dawid Podsiadło nie chce, aby Trójka grała jego utwory, podobnie jak wytwórnia Mystic, która wydaje w Polsce m.in. Deep Purple i Nicka Cave'a. Piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", którą można obejrzeć na kanale na YouTube, nawiązuje do wizyty 10 kwietnia br. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, pomimo zamknięcia nekropolii dla odwiedzających groby z powodu epidemii koronawirusa.