Tomasz Zimoch - wieloletni dziennikarz Polskiego Radia, a od 2019 r. poseł KO - podczas konferencji prasowej w Sejmie poinformował, że rozmawiał w poniedziałek z Markiem Niedźwieckim, który do tej pory prowadził "Listę Przebojów" radiowej Trójki, i który - jak zaznaczył poseł - nie będzie udzielał wywiadów po sprawie zdjęcia informacji o zwycięstwie piosenki Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" w ostatnim notowaniu.

To jest jedna z najuczciwszych osób, jaką spotkałem w życiu. Przez kilka lat w rozgłośni łódzkiej pracowałem z Markiem Niedźwieckim, zarzut, że dokonał jakiejkolwiek manipulacji przy ostatnim notowaniu "Listy Przebojów" jest zarzutem chybionym. Posłowie PiS-u, pani prezes Polskiego Radia, dyrektorze Kowalczewski - opanujcie się w tych oskarżeniach - mówił Zimoch, odnosząc się do ostatniego notowania "Listy Przebojów" radiowej Trójki.

W ostatnim notowaniu na utwór Kazika głosowało 1100 osób, drugi na liście utwór Rolling Stones miał 400 głosów mniej. Marek Niedźwiecki nie dokonał żadnej manipulacji, nie dokonał tego też żaden z jego współpracowników - jedna dziennikarka i dwóch dziennikarzy, którzy przy tej liście pracowali. Marek Niedźwiecki nigdy, jak powiedział, i być może będzie to przedmiotem procesu i pozwu złożonego zwłaszcza przeciwko TVP Info, nigdy od żadnego wykonawcy nie przyjął nawet złotówki, co w ohydny sposób sugerują dziennikarze tej stacji - powiedział Zimoch.

Podał też, że od pół roku głosowanie w "Liście Przebojów" w Programie Trzecim zamykane jest w piątek o godzinie 12. O tej porze w miniony piątek też tak się stało. Przygotowywano później, oczywiście, poszczególne utwory do wieczornej emisji. Od pół roku zdarza się, że po zamknięciu przez serwis informatyczny głosowania dodatkowo jeszcze zdarza się głosowanie fanów np. jakiejś grupy. Przez pół roku zgodnie z zasadami to zostawało usuwane - relacjonował, pytając przy tym, czy dyrektor radiowej Trójki Tomasz Kowalczewski też wcześniej badał piosenki, które w konkursie zdobywały pierwsze miejsca.

Dodał, że Kowalczewski do dzisiaj nie odpowiedział Niedźwieckiemu na jego rezygnację z pracy w radiowej Trójce.

I co ciekawe - dyrektor Kowalczewski po wysłaniu esemesa tuż po zakończeniu Trójki "zróbcie coś z tym Kazikiem" zaczął następnie wpływać na Marka Niedźwieckiego, na Halinkę Wachowiak, na Mariusza Owczarka i na Bartosza Gila, by podpisali pismo, że dokonano jakiejś manipulacji i nieuczciwości. Wszyscy odmówili. Panie dyrektorze - to są hańbiące dla pana fakty - powiedział Zimoch.

Poinformował też, że nie jest prawdą, że Niedźwiecki został zatrudniony w Trójce w 1982 r. Marek Niedźwiecki w Polskim Radiu pracuje od 1 maja 1978 roku. W ówczesnym Radiokomitecie pracował w rozgłośni Polskiego Radia, współpracował z programem centralnym, a na prośbę Andrzeja Turskiego w 1982 roku został rzeczywiście przeniesiony i sam przeniósł się do Warszawy - wyjaśnił poseł KO.

Podczas konferencji posłowi Zimochowi towarzyszył poseł KO Arkadiusz Myrcha; obaj politycy apelowali też, by media publiczne były wolne od wpływów politycznych. Dziennikarze dadzą sobie radę; najlepiej jak spośród siebie będą wybierali i osoby, które kierują całą spółką, a także dyrektorów poszczególnych anten - zaznaczył Zimoch.

Podczas piątkowego notowania Listy Przebojów programu Trzeciego ogłoszono, że pierwsze miejsce uzyskała piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Kierownictwo programu zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki. Głosowanie zostało unieważnione. W oświadczeniu dyrektor programu Tomasz Kowalczewski podał, że podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Taką opinię przedstawiła też prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, oświadczając, że unieważnienie piątkowej Listy Przebojów Trójki nie ma nic wspólnego z cenzurą.

W niedzielę Kowalczewski przekazał, że w radiu prowadzone są intensywne prace nad wyjaśnieniem nieprawidłowego głosowania. Według niego, z ustaleń informatyków wynika iż to prowadzący tego dnia audycję zdecydował o przestawieniu piosenki "Twój ból jest większy niż mój" na miejsce pierwsze, a piosenka wybrana przez słuchaczy z największą liczbą głosów spadła na miejsce szóste.

Obecni i byli dziennikarze i pracownicy radiowej Trójki w niedzielę po południu zebrali się na proteście przy siedzibie swojej stacji udzielając wsparcia m.in. prowadzącemu listę Markowi Niedźwieckiemu, który poinformował, że odchodzi z Trójki w związku z posądzeniem o nieuczciwość przy przygotowywaniu audycji, którą prowadzi od ponad 35 lat. Protest opublikowali również w mediach społecznościowych.

O tym, że żegna się z PR3 poinformował w niedzielę również dziennikarz Hirek Wrona we wpisie na Twitterze. Odejście zapowiedział też na antenie Marcin Kydryński, podobnie uczynili Agnieszka Szydłowska i Wojciech Mazolewski. Zakończenie współpracy z Trójką zapowiedzieli również artyści, m.in. Tomasz Organek, Muniek Staszczyk, Daria Zawiałow. Z kolei Dawid Podsiadło nie chce, aby Trójka grała jego utwory, podobnie jak wytwórnia Mystic, która wydaje w Polsce m.in. Deep Purple i Nicka Cave'a.

Piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", którą można obejrzeć na kanale na YouTube, nawiązuje do wizyty 10 kwietnia br. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, pomimo zamknięcia nekropolii dla odwiedzających groby z powodu epidemii koronawirusa.