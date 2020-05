Trzaskowski podkreślił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że z oburzeniem obserwuje niektórych polityków, którzy próbują obecne, trudne czasy wykorzystać do tego, aby "budować fortuny rodzinne, budować fortuny z kolegami, żeby wykorzystywać moment, w którym wszyscy martwimy się o bezpieczeństwo, o miejsca pracy, by na tym budować swój osobisty zysk".

Z równym oburzeniem obserwuję tych, którzy tę trudną sytuację próbują wykorzystać do doraźnych politycznych celów i próbowali organizować niedemokratyczne wybory. I chciałem jasno powiedzieć, że jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nigdy nie ułaskawię ludzi, którzy łamali prawo w taki sposób - oświadczył kandydat KO na prezydenta.

Podkreślił, że "to, co najważniejsze, to uczciwość, ale również równość wobec prawa". Nowy świat, ten, który obserwujemy, który wymaga nowej polityki, w której ludzie martwią się o bezpieczeństwo, musi być oparty o najważniejsze wartości - zaznaczył Trzaskowski.