Spot rozpoczyna wypowiedź powstańca warszawskiego Włodzimierza Wiśniewskiego ps. "Szczerba".

Reklama

Długo już żyję na tym świecie. Przeżyłem wojnę, Powstanie, komunę i odzyskanie wolności. Dziś widzę jak cały świat zmaga się z epidemią. Umierających ludzi, wielkie tragedie, chaos i słabość państw. Ale widzę też, że Polacy kolejny raz zdają egzamin - mówi w spocie Włodzimierz Wiśniewski.

Jestem dumny z tego jak państwo i moi rodacy radzą sobie z tym wielkim zagrożeniem. Jacy jesteśmy solidarni. Dziękuję za to z całego serca - dodaje.

To my dziękujemy - odpowiedzi premier Morawiecki. Naszym najważniejszym zadaniem jest chronić Polaków. Wszystkich. Dlatego od samego początku epidemii podejmowaliśmy szybkie i zdecydowane działania. Dzięki tym decyzjom i wielkiej odpowiedzialności Polaków wspólnie nie dopuściliśmy do tego by w naszym kraju powtórzył się tragiczny scenariusz, który obserwowaliśmy w wielu innych państwach - powiedział szef rządu.

Podkreślił, że "dziś kolejnym wielkim wyzwaniem jest ochrona polskiej gospodarki, miejsc pracy milionów Polaków". Robimy to. Zaangażowaliśmy największe w historii środki. Odmrażamy kolejne obszary naszego życia. Ale robimy to odpowiedzialnie. Potrzebujemy "nowej normalności", bo świat nie będzie już taki sam. Mamy plan. Jeszcze szybciej będziemy nadrabiać dystans do najbogatszych, bo jesteśmy narodem pracowitym, kreatywnym i solidarnym. Wierzę w Polskę i wierzę w Polaków. Pamiętamy dla kogo to robimy. Dla naszych dzieci, wnuków, rodziców i dziadków - dodał Morawiecki.