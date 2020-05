Czego domaga się Platforma? Przede wszystkim odpowiednio długiego czasu na zbiórkę 100 tys. podpisów przez komitet Rafała Trzaskowskiego i ewentualnych innych nowych kandydatów. Marszałek Tomasz Grodzki uważa, że powinno to być 10‒14 dni. Ustawa zakłada, że ten czas wyznaczy marszałek Sejmu. Kolejne poprawki senatorów mogą dotyczyć kwestii finansowania kampanii. Chodzi o to, by w jej nowej odsłonie można było wydać 100 proc. limitu, a nie tylko 50 proc., jak zaproponował PiS. Na zmianie zyskałby najbardziej nowy kandydat PO. Opozycja chce też ograniczyć wpływ ministra zdrowia na przebieg wyborów. Dziś ustawa mówi, że minister będzie mógł na danym terenie zarządzić wybory wyłącznie korespondencyjne, jeśli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała. Zdaniem marszałka Senatu o tym powinna decydować Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek ministra.

Grodzki w rozmowie z DGP nie wyklucza, że Senat wprowadzi też do ustawy korekty dotyczące tzw. praw nabytych już zarejestrowanych kandydatów. Jego zdaniem nie stałoby się nic złego, gdyby wszyscy kandydaci musieli ponownie zebrać podpisy, o ile dostaną na to stosowny czas. To może być jednak postulat trudny do zaakceptowania, zwłaszcza przez inne ugrupowania opozycyjne.

Wczoraj z inicjatywy Lewicy odbyło się posiedzenie okrągłego stołu w sprawie wyborów. Uczestniczyli w nim przedstawiciele sejmowej opozycji, PiS oraz władze Senatu. ‒ Wszystkie propozycje, które poprawią sytuację, jesteśmy gotowi przyjąć. Chciałbym mieć przekonanie, że rozmowy nie są tylko pozorowaniem pola walki, tylko że istnieje chęć dogadania się. Praktyka pokaże, jakie są prawdziwe intencje opozycji ‒ mówi Marek Suski (PiS).

