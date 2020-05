Przyjmując ordynację wyborczą na urząd prezydenta, nie robi się w ten sposób. Chociażby dla pozorów powinno się zachować normalną pracę parlamentarną – powiedział były premier w Radiu ZET.

Zwłaszcza koledzy z Lewicy powinni pamiętać o tym, że ustawa PiS dot. wyborów już jest obciążona grzechem pierworodnym – apelował Miller.

To przykład nierównego traktowania i na pewno zostanie to zaskarżone do sądu po wyborach - dodał.

Miller był także pytany o telewizję publiczną.

Wszyscy wiemy, że PiS zrobił z TVP tubę propagandową, która dezinformuje i sieje nienawiść. Czas, żeby poważnie zastanowić się nad przyszłością mediów publicznych jest pomysłem właściwym – mówił Miller w Radiu ZET.