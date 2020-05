Pytany przez TASS o to, kogo popiera na przyszłych wyborach w Polsce, Wałęsa odparł: "dokładnie jeszcze nie zdecydowałem". Dodał następnie: "myślę jednak o poparciu Rafała Trzaskowskiego".

Reklama

Do rządzenia krajem trzeba mieć dość dużo przygotowanych ludzi. Tylko Platforma ma wystarczające zasoby do rządzenia państwem - ocenił były prezydent w wywiadzie, opublikowanym przez rosyjską agencję we wtorek.

Wyraził ocenę, że "inne partie również są dobre", jednak - jego zdaniem - "są zbyt małe, by poradzić sobie z całym krajem".

Mimo, że nie wszystko mi się podoba, będę popierać Platformę i tę grupę, dlatego, że mogą oni rządzić państwem - zapowiedział Wałęsa.

W wywiadzie były prezydent komentował obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, podkreślając potrzebę rozwiązywania problemów globalnych, m.in. ekologicznych. Mówił także o relacjach polsko-rosyjskich, w tym o sporach dotyczących historii najnowszej i kwestii gazu.