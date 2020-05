Rzeczniczka PiS w Polskim Radiu 24 zauważyła, że w czwartek zbiorą się połączone komisje senackie, które będą debatowały nad poprawkami do ustawy ws. wyborów prezydenckich zapowiedzianymi podczas obrad tzw. okrągłego stołu, który odbył się we wtorek. Podkreśliła, że PiS jest nastawiony "do ich rozpatrzenia w jak najbardziej pozytywny sposób".

Kalendarz wyborczy zależy od sprawności procedowania tej ustawy w Senacie, a następnie w Sejmie. Liczymy na to, apelujemy o to od wielu dni, żeby Senat jak najszybciej i jak najsprawniej rozpatrzył tę ustawę - podkreśliła Czerwińska.

Dopytywana czy jest w stanie teraz powiedzieć, kiedy odbędą się wybory prezydenckie i kiedy termin ten zostanie ogłoszony przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek, odparła, że w tej chwili jeśli chodzi o terminy wszystko jest w rękach PO. - Tak naprawdę ona odpowiada za to, jak szybko ten proces będzie przebiegał. Naszym zdaniem, uważamy że 7 sierpnia powinno odbyć się zaprzysiężenie nowo wybranego prezydenta - powiedziała rzeczniczka PiS.

Trzy połączone komisje senackie - praw człowieka, praworządności i petycji, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz ustawodawcza zajmą się w czwartek ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego. Senatorowie wysłuchają opinii do tej ustawy, które nadeszły do komisji, być może zgłoszą również poprawki.

Najprawdopodobniej w czwartek komisje nie skończą jednak pracy nad ustawą. Plenarne posiedzenie Senatu, na którym ustawa będzie omawiana, zaplanowane jest wstępnie na przyszłą środę i czwartek.