Bogdan Borusewicz zadał kierownictwu publicznego radia pytania dotyczące prowadzących audycje. W jego ocenie dziennikarze TVP, który otrzymują wysokie wynagrodzenia, prowadzą również audycje w Polskim Radiu. Borusewicz wspomniał o Magdalenie Ogórek, która jest obecnie jedną z twarzy TVP Info.

Ilekroć w poprzednim okresie minionym przychodziłem do radia, a także do telewizji, to ja nie wiedziałem jakie poglądy ma dziennikarz, który ze mną rozmawia. I uważam, że jest to bardzo ważna wartość. A teraz? Oczywiście zaczęło się od Jedynki komentatorzy i osoby, które prowadzą wywiady - to pani (Magdalena - przyp. red.) Ogórek, pani (Katarzyna Górska - przyp. red.) Hejke, pan (Michał - przyp. red.) Rachoń - ludzie pracujący w telewizji. Ja nie wiem czy pani Ogórek nie wystarczy te 600 tysięcy (złotych - przyp. red.) rocznie, które na podstawie umowy zlecenie otrzymuje z telewizji? Czy jeszcze trzeba jej dodać? - mówił Borusewicz podczas komisji senackiej dotyczącej radiowej Trójki.

Magdalena Ogórek jest współprowadzącą program "W tyle wizji" na antenie TVP Info oraz Studio Polska”. Od września 2017 jest też jedną z prowadzących program „O co chodzi” W TVP Info a od lutego 2019 program „Minęła dwudziesta”.

Wysokość zarobków pracowników i współpracowników TVP to informacje objęte ochroną danych osobowych i jako takie nie mogą być ujawniane - odpowiedziało na pytania Wirtualnej Polski w tej sprawie Centrum Informacji TVP.

Podczas czwartkowej komisji senatorowie debatowali na temat sytuacji w radiowej Trójce. Podczas piątkowego notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego podano, że pierwsze miejsce zajęła piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", nawiązująca do wizyty prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego 10 kwietnia na Powązkach, w czasie gdy cmentarz był zamknięty z powodu epidemii koronawirusa. Kierownictwo programu zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki LP3, a głosowanie zostało unieważnione.

W reakcji na tę decyzję z Trójki odszedł Marek Niedźwiecki - pracujący w stacji od 1982 roku - oraz Piotr Stelmach, Hirek Wrona, Marcin Kydryński i Agnieszka Szydłowska. W reakcji na te wydarzenia senatorowie z Komisji Kultury zaprosili na specjalne czwartkowe posiedzenie prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska oraz dyrektora radiowej Trójki Tomasz Kowalczewski.