W piątek szef rządu odwiedził Śląsk. W tym dniu zamieścił wpis na Twitterze dotyczący sytuacji w gastronomii. "+Dzięki Tarczy możemy tutaj siedzieć i patrzeć spokojnie w przyszłość+ - usłyszałem od właścicieli restauracji. Gastronomia to ważna dziedzina gospodarki i infrastruktura społeczna, wzmacniająca więzi między ludźmi. Korzystajcie ze swoich ulubionych, lokalnych restauracji" - napisał premier. Do wpisu dołączono zdjęcia, na którym szef rządu siedzi przy stoliku z trzema osobami, w bliskiej odległości, bez maseczek. Po tym wpisie, premierowi stawiano zarzuty, że nie przestrzega przepisów mówiących, że w czasie wizyty w kawiarni czy restauracji z obcymi osobami m.in. trzeba zachować odległość 1,5 metra.

Rzecznik rządu pytany w poniedziałek w TVN24 o tę sytuację powiedział, że na posiedzeniu rządowego zespołu kryzysowego, gdy była omawiana sytuacja związana z gastronomią, była decyzja by zalecenie dotyczące liczby osób, które mogą siedzieć przy stoliku miało "charakter miękki". A ostatecznie - jak mówił rzecznik rządu - zostało wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie zalecenia obowiązującego. Pan premier został przez swoje zaplecze, i ja chciałem za to przeprosić, źle poinformowany, po prostu miało być to zalecenie miękkie (...). Premier z naszej winy nie miał świadomości tego, że to zalecenie ma jednak charakter obowiązujący w myśl przepisów o inspekcji sanitarnej. I za to w imieniu zaplecza premiera chciałem przeprosić - powiedział Müller.

Rzecznik rządu dodał, że obecnie są dwa rodzaje przepisów dotyczących ograniczeń epidemicznych. Pierwsze to rozporządzenia, które są prawem powszechnie obowiązującym wynikającym wprost z ustawy, a "drugą rzeczą" są obowiązujące zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Łukasz Szumowski: Premier powinien być w trochę dalszej odległości, to prawda

Oczywiście władza nie jest uprzywilejowana. Również pani redaktor, gdyby przyszła do mnie do ministerstwa, siedziałaby bez maseczki i ja też bez maseczki. Każdy powinien mieć maseczkę, kiedy spotyka się z drugą osobą. Nie dotyczy to wykonywania swoich obowiązków służbowych - stwierdził w TOK FM minister zdrowia. Premier powinien być w trochę dalszej odległości, to prawda - dodał. Ja bym rekomendował, żeby na to zwracały uwagę osoby, które organizują tego typy spotkania - czy to prezydenta, czy prezydenta Trzaskowskiego, gdzie widzimy, że to zbliżanie się do ludzi jest zbyt bliskie - powiedział.

Michał Wójcik: Tutaj nie było złamania przepisów prawa

Oczywiście, każdy powinien przestrzegać zaleceń, ale tutaj nie było złamania przepisów prawa. Jeżeli to jest zalecenie, to zaleca się. Ja staram się stosować, ale to zależy od każdego jak podejdzie do tego typu sprawy - mówił na antenie Radia ZET Michał Wójcik pytany o premiera w jednej z restauracji. Specjalnie sięgnąłem do rozporządzenia Rady Ministrów. Tam jest napisane tylko ile osób ma być na powierzchni w restauracji – to 4 metry na 1 osobę. Zalecenia dodatkowe są w specjalnych regulacjach, które przedstawia GIS, ale to są zalecenia a nie nakazy – dodaje wiceminister sprawiedliwości.