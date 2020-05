Prezydent uczestniczył w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w Katowicach, z udziałem władz lokalnych, a także - jak mówił na briefingu prasowym - za pośrednictwem telekonferencji udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa.

Rozmawialiśmy o sytuacji związanej z epidemią. Chcę powiedzieć "dziękuję" i pogratulować władzom lokalnym, przede wszystkim chcę z całego serca podziękować śląskiemu personelowi medycznemu - mówił Andrzej Duda.

Jak zaznaczył sytuacja epidemiologiczna "jest opanowana". W ciągu ostatniej doby nie było ani jednego zgonu. Liczba zachorowań w stosunku do tego, co było kilka dni temu spadła. To są inne zachorowania, bo te ogniska koronawirusa, które były w kopalniach, zostały zduszone, ale teraz mamy ogniska, które zostały przeniesione do domów, do rodzin. Niestety na kwarantannach domowych pojawiają się te zachorowania cały czas, ale sytuacja jest pod kontrolą - oświadczył prezydent.

Zapewnił, że "absolutnie w żadnym momencie nie brakowało ani miejsc w szpitalu, ani nikomu nie brakowało pomocy, ani nie było zagrożenia, że komuś zabraknie dostępu do respiratora". Służby medyczne działały wzorowo. Wszyscy, którzy potrzebowali zabezpieczenia, byli zabezpieczeni. Jeszcze raz chcę za to serdecznie podziękować - powiedział Andrzej Duda.

Andrzej Duda podkreślił na poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach, że wspiera Śląsk i Ślązaków od początku swojej prezydentury. Przyjeżdżałem cieszyć się z górnikami na Barbórce, na Karczmę Piwną, żeby się radować ze związkowcami, z Solidarnością. Przyjeżdżam także i teraz - kiedy jest trudno, kiedy są obawy, kiedy jest wiele niepokoju - mówił. Razem pokonamy pandemię. Razem pokonamy kryzys - zapewnił.

Prezydent zapewnił też, że na Śląsku zostaną utrzymane miejsca pracy. Uczynię wszystko, aby w jak największym stopniu te miejsca pracy zabezpieczyć, żeby udzielić pomocy przedsiębiorcom, żeby wesprzeć tych, którzy tego wsparcia potrzebują, żeby były pieniądze z Polskiego Funduszu Rozwoju i innych źródeł, aby ci, co potrzebują - byli zwolnieni ze składek ZUS, żeby wszyscy byli w stanie przetrwać ten trudny czas i nie wróciło bezrobocie - oświadczył Andrzej Duda.

Prezydent podziękował również wszystkim osobom, które angażują się w walkę z pandemią koronawirusa. Jesteśmy z wami, jesteśmy solidarni ze Śląskiem, z ludźmi ciężkiej pracy, górnikami i hutnikami- zapewnił. Jestem z wami absolutnie solidarny w dobrej i złej chwili - oświadczył. Obiecuję, że ze wszystkich sił będę Śląsk i śląskie rodziny wspierał - dodał prezydent Andrzej Duda.

W porannym komunikacie w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia podało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 148 kolejnych osób, w tym 89 chorych wykryto na Śląsku. Nie odnotowano żadnego zgonu w ciągu ostatniej doby. W popołudniowym komunikacie resort zdrowa poinformował, o potwierdzeniu zakażenie koronawirusem u kolejnych 193 osób, w tym 69 na Śląsku i 66 na Mazowszu. Resort podał, że zmarło kolejnych 11 osób. Łącznie odnotowano dotąd 21 tys. 631 przypadków i 1007 zgonów.