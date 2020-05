We wtorek 26 maja odbyła się konferencja prasowa Rafała Trzaskowskiego.

Dzisiaj składam swoje oświadczenie majątkowe wraz z żoną, gdzie pokazuje cały swój majątek. Miejmy nadzieję, że presja publiczna na wszystkich tych, którzy do dzisiaj używali wszelkiego rodzaju wykrętów, kruczków prawnych, żeby całego swojego majątku nie pokazać, będzie w Polsce wzrastała po to, żeby właśnie budować zaufanie do władzy publicznej- powiedział prezydent Warszawy.

Trzaskowski przyznał przy tym, że "nie ma nic zdrożnego" w samym w fakcie, że premier Mateusz Morawiecki czy minister zdrowia Łukasz Szumowski są "bardzo majętnymi ludźmi". Natomiast i pan premier Morawiecki, i pan minister Szumowski, powinni pokazać cały swój majątek - powiedział.

Składaliśmy rok temu ustawę w Sejmie, pojawił się również projekt partii rządzącej, niestety projekt trafił do Trybunału Konstytucyjnego, pan prezydent nie wykorzystał okazji do tego, żeby ustawę o jawności w życiu publicznym podpisać - mówił Trzaskowski.

Zdaniem Trzaskowskiego obecnie wszystkie instytucje kontrolne w państwie są "sparaliżowane i upolitycznione". Tak dalej być nie może, dlatego ja się dzisiaj spotykam z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim po to, żeby przedstawić projekt ustawy o jawności w życiu publicznym. Nowa polityka musi być oparta o zaufanie do władzy publicznej i to jest naszym celem - podkreślił prezydent stolicy.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO