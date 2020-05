Porozumienia z PiS muszą być traktowane serio przez wszystkie strony. Lewica doprowadziła do sytuacji, której nie mieliśmy od lat. Do rozmów usiadły wszystkie strony, umawialiśmy się na kalendarz wyborczy, ale PiS nie dotrzymał słowa, podobnie jak w innych kwestiach. My stajemy po stronie konstytucji. Zaproponowaliśmy poprawkę - mówił Robert Biedroń, gość Polsat News.

