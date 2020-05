- To, co się teraz dzieje, to przełożenie wyborów to jest galaktyka konstytucyjna. Tego nie ma - mówił w "Wirtualnej Polsce” Ryszard Kalisz.

Mecenas i były polityk komentował sprawę wyborów prezydenckich w Polsce. Reklama Musi nastąpić opróżnienie urzędu prezydenta, by marszałek Sejmu mógł przejąć jego obowiązki. Koniec kadencji w Konstytucji nie jest wyróżniony jako opróżnienie urzędu. W tym przypadku mamy stan, który ja określam jako "stan kosmiczny" – tłumaczył w "WP” były polityk. Tusk: Słuchając Kaczyńskiego chciałbym powiedzieć: "nie strasz, nie strasz…” Zobacz również Najlepszą sytuacją byłoby ustąpienie pana prezydenta – ocenił Kalisz