Apeluję do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, by wrócił do swoich obowiązków i skupił się na tym, co dziś najważniejsze, a najważniejsza jest pomoc dla mikroprzedsiębiorców - mówił szef KPRM, poseł PiS Michał Dworczyk po interwencji poselskiej w warszawskim ratuszu.

Dworczyk powiedział na czwartkowym briefingu prasowym, że rząd przeznaczy 400 mld zł łącznie na pomoc dla przedsiębiorców, a od 1 kwietnia mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na kwotę 5 tys. zł. Reklama - W Warszawie ponad 110 tys. - według posiadanych przez nas danych - takich wniosków zostało złożonych. Na dzień wczorajszy według naszej wiedzy rozpatrzonych zostało nieco ponad 16 tys. wniosków - mówił szef KPRM. Dworczyk podkreślał, że wraz z dwoma innymi posłami PiS - szefem gabinetu politycznego premiera, Krzysztofem Kubowem i rzecznikiem rządu Piotrem Müllerem - chciał dowiedzieć się, ile osób w urzędzie miasta i strukturach administracji zajmuje się tym problemem, oraz uzyskać informacje dotyczące pomysłu warszawskiego ratusza, jak rozwiązać ten problem. - Panowie prezydenci przedstawili nam szereg informacji, wskazali na szereg wyzwań, z którymi muszą się mierzyć i zapewnili, że w ciągu najbliższych kilku tygodni te problemy zostaną rozwiązane przez zarząd miasta. My oczywiście podtrzymujemy taką deklarację, że jeżeli pan prezydent Trzaskowski nie radzi sobie z tą sytuacją, to oczywiście jako rząd możemy pomóc - powiedział Dworczyk. - Przy tej okazji muszę zaapelować do pana prezydenta Trzaskowskiego, którego dzisiaj też nie było, w każdym razie nas nie przyjął, więc zakładamy, że go nie było, żeby wrócił do swoich obowiązków i skupił się na tym, co jest dzisiaj najważniejsze, a najważniejsza jest pomoc dla mikroprzedsiębiorców - dodał Dworczyk.