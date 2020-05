W II turze, jak wynika z sondażu dla wPolityce.pl, Andrzej Duda prowadzi z Rafałem Trzaskowskim zaledwie 51 do 49 (w poprzednim badaniu było to 54 do 46). Jeśli rywalem prezydenta byłby Szymon Hołownia, wyniki byłyby podobne (w poprzednim badaniu 52 do 48 dla urzędującego prezydenta). Także w starciu z Kosiniakiem-Kamyszem byłoby 51-49 dla Andrzeja Dudy (55 do 45 w poprzednim badaniu).

Gorsze wyniki odnotowaliby Robert Biedroń, który przegrałby 47 proc. do 53 proc. (43 do 57 we wcześniejszym sondażu) oraz Krzysztof Bosak, który uzyskałby 44 proc głosów - Andrzej Duda mógłby liczyć na 56 proc. (39 do 61 w poprzednim notowaniu).