- Popieram związki partnerskie, jednak dla mnie małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. To moje stanowisko, ale zdaję sobie sprawę, że pokolenie mojej córki będzie to już postrzegało inaczej - mówiła powiedziała Urszula Brzezińska-Hołownia w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". - Może to kwestia wychowania. Nie znam osób tej samej płci, które planowałyby małżeństwo - dodała.

Na słowa żony Szymona Hołowni zareagował konkurent tego ostatniego w wyborach prezydenckich. "A ja znam. I wiem, że wiele z nich cierpi, nie mogąc wziąć ślubu we własnym kraju. Wiem, bo jestem jedną z tych osób" - napisał Robert Biedroń w mediach społecznościowych.