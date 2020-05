Według Włodzimierza Czarzastego (Lewica), "nikogo nie powinno interesować, kto w co wierzy i z kim śpi".

Pan Trzaskowski ma prawo ochrzcić swoje dziecko, albo nie ochrzcić - stwierdził w Polsat News.

Dodał, że nie podobają mu się takie "pytania i jakiekolwiek ataki".

Jest to ohydne, bez względu na to, kto to robi. Będziecie atakowali życie prywatne polityków to będziecie świniami. Lewica na pewno nie będzie tego robiła - podsumował Czarzasty.

Podczas konferencji prasowej w Nowym Tomyślu dziennikarz TVP Info zapytał kandydata KO na prezydenta, dlaczego jego syn nie poszedł do I komunii świętej i nie chodzi na lekcje religii.

Moja córka była u I komunii świętej, ale syn rzeczywiście nie był. Proszę, żebyśmy traktowali się poważnie. Darzę Kościół oraz tradycję wielkim szacunkiem i prosiłbym, by nie sugerować czegokolwiek innego – odpowiedział polityk.

Dwa lata temu w wywiadzie dla magazynu "Vogue" żona Trzaskowskiego mówiła, że ich syn nie poszedł do I komunii św., ponieważ "Kościół nie interweniował w dostateczny sposób w sprawie wydarzeń politycznych w ostatnich latach" i "nie zdał egzaminu, gdy PiS atakował sądy czy prawa kobiet".