W rozmowie z "Rz" Kazik wyjaśniał, że piosenka "Twój ból jest lepszy niż mój" nie opowiada o tym, że prezes PiS Jarosław Kaczyński poszedł na cmentarz złożyć kwiaty, ale "o tym, że inni tego nie mogli zrobić" i "że są twórcy rozporządzeń, których te rozporządzenia nie obowiązują".

Reklama

Nie mówię, że Kaczyński napisał rozporządzenie, ale jego ludzie. Pamiętam, że poza telewizją publiczną oburzenie wizytą na cmentarzu było powszechne – zaznaczył Kazik. Zwrócił także uwagę, że "nie było odgórnego zakazu wejścia na cmentarze". Długie i niełatwe w lekturze rozporządzenie o tym, jakie wysłał mi znajomy prawnik, z trudem przeczytałem do końca. Ale tacy prości ludzie jak my opierali się na doniesieniach medialnych, które w skrócie mówiły, że na cmentarze chodzić nie wolno – powiedział.

W związku z wywiadem Kazika dla "Rz" jeszcze raz podkreślam, że nie było żadnego rozporządzenia nakazującego zamknięcie cmentarzy. Decyzje o ewentualnym zamknięciu podejmowały ich zarządy – przypomniał szef MKiDN na Twitterze.

Zdaniem Glińskiego "rządzący nie złamali żadnego zakazu, bo takiego nie było". Teza o rzekomym złamaniu równości wobec prawa to polityczna propaganda, na którą, niestety, wielu się nabiera. Żyjemy wciąż w systemie medialnego kłamstwa, który potrafi oszukać nawet ludzi tak bystrych jak Ilona Łepkowska, Piotr Zaremba czy Kazik Staszewski – stwierdził.

15 maja, podczas piątkowego notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego podano, że pierwsze miejsce zajęła piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", nawiązująca do wizyty 10 kwietnia br. Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, mimo zamknięcia z powodu epidemii nekropolii dla odwiedzających groby.

Kierownictwo programu zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki LP3, a głosowanie zostało unieważnione. Dyrektor Programu Trzeciego Tomasz Kowalczewski podał, że podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Taką opinię przedstawiła też prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, oświadczając, że unieważnienie tego notowania Listy Przebojów Trójki nie ma nic wspólnego z cenzurą.

Z Trójki odszedł m.in. prowadzący listę od 1982 r. Marek Niedźwiecki. Jak oświadczył, zrobił to w związku z sytuacją, która zaistniała wokół notowania LP3 z 15 maja oraz z posądzeniem go o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadził od ponad 35 lat. Poinformował także, że złożył wezwanie przedprocesowe do władz Polskiego Radia i TVP, domaga się oficjalnych przeprosin i przekazania 10 tys. zł na rzecz lekarzy walczących z pandemią.

21 maja na posiedzeniu senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, której tematem była sytuacja w redakcji Programu Trzeciego Polskiego Radia podjęto decyzję o wystosowaniu do szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego listu o odwołanie prezes Kamińskiej i dyrektora Programu III PR.

25 maja na stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego Programu Trzeciego Polskiego Radia został powołany pracujący od 1990 r. w Programie Trzecim Polskiego Radia dziennikarz i prowadzący audycje Kuba Strzyczkowski. Zastąpił on Kowalczewskiego, który złożył rezygnację.