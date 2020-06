Jeśli debaty nad ustawą o wyborach prezydenckich nie uda się skończyć do godz. 22, głosowanie odbędzie się we wtorek - dodał wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

Z przykrością stwierdzam, że nie udało się na Konwencie uzyskać klubowego uzgodnienia, byśmy debatę plenarną (nad ustawą) ograniczyli do minimum. Myślę, że przez te ostatnie kilka tygodni w Senacie powiedzieliśmy sobie już wszystko, co mogliśmy powiedzieć o prawie wyborczym, wypowiedzieli się eksperci, wypowiedzieli się goście, wypowiadała się szeroko PKW - dodał wicemarszałek Senatu.

Grodzki: Być może jeszcze w poniedziałek głosowania nad ustawą ws. wyborów

Grodzki poinformował na konferencji prasowej, że obrady Senatu rozpoczną się w poniedziałek o godz. 20 i senatorowie po rozpatrzeniu pierwszego punktu porządku, dotyczącego odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, rozpoczną dyskusję nt. o ustawy dotyczącej przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

Ustawa - podkreślił Grodzki - będzie głosowana oddzielnie, zaraz po zakończeniu jej procedowania przez senatorów. Jeśli się uda i senatorowie w jakimś sensie narzucą sobie samodyscyplinę dyskusji (...), to będziemy to głosować dzisiaj, obrady są do g. 22. Jeśli nie, to będziemy od rana jutro kontynuować tenże punkt drugi, czyli ustawę wyborczą, aż do jej przegłosowania bezpośrednio po zakończeniu tego punktu - powiedział Grodzki.

Dodał, że ustawa będzie głosowana w poniedziałek wieczorem lub we wtorek do południa, a następnie "niezwłocznie trafi do Sejmu".

Trzy połączone komisje senackie pozytywnie zarekomendowały w poniedziałek większość poprawek zgłoszonych do ustawy dotyczącej tegorocznych wyborów prezydenckich, w tym poprawki o 10 dniach na złożenie podpisów oraz możliwości składania podpisów elektronicznych z poparciem dla kandydatów.