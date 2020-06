Do ostrej wymiany zdań między Ogórek a Sikorskim doszło, gdy były minister obrony narodowej zaczął mówić obecnej władzy, która wraz z telewizją publiczną zajmuje się "szczuciem na Unię Europejską".

Reklama

Jeśli im się mówi, że szczucie na Unię Europejską, co robicie w każdym programie telewizyjny z panią włącznie, oznacza, że jest się trudno być przywódcą, jeżeli non stop się szczuje na to, czym chce się przewodzić – powiedział w Radiu PiK Sikorski.

Proszę obejrzeć chociaż jeden z moich programów, tam na pewno szczucia na Unię Europejską na pewno pan nie uświadczy - odpowiedziała Magdalena Ogórek.

Klauzula sumienia nie pozwala mi oglądać tej szczujni, którą stała się Telewizja Polska. Andrzej Duda dał dwa miliardy na was, partyjną telewizję, zamiast na służbę zdrowia – kontynuował Sikorski.

Wrócił Jacek Kurski i teraz będzie turbodoładowanie tej propagandy, którą codziennie uprawiacie. Jacek Kurski jest znany z najbardziej cynicznych, chamskich i brutalnych zachowań w polityce - stwierdził europoseł KO w Radiu PiK.

Magdalena Ogórek wspomniała podczas rozmowy, że była kandydatem na prezydenta w 2015 roku.

Byłam kandydatem niezależnym wspieranym przez SLD - stwierdziła.

Radosław Sikorski odparł, że jest ona "pomyłką wychowawczą" Leszka Millera.