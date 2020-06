Prezydent podkreślał, że jego najważniejszym celem od objęcia urzędu była poprawa warunków życia rodzin, czemu - jak dodał - służyło obniżenie wieku emerytalnego i programy społeczne takie jak 500Plus.

Przekonywał, że równie istotne są obecnie wielkie inwestycje.

Chcemy, żeby Polska była krajem tak rozwiniętym, aby odnosiło się to odpowiednio do jej wielkości, położenia i do tego jak wielkim jesteśmy narodem - mówił.

Dlatego powstała idea budowy CPK - portu komunikacyjnego, który będzie nie tylko hubem przesiadkowym w skali Europy, ale który będzie też ogromnym impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki, który wpisze się w wielki plan Trójmorza, bo będzie największym portem komunikacyjnym w naszym regionie, który zepnie komunikacyjnie właściwie wszystkie regiony Polski - dodał.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

"CPK stworzy 150 tys. miejsc pracy"

Na konferencji poświęconej budowie CPK prezydent podkreślił, że koronawirus doprowadził do rozchwiania gospodarczego zarówno w Polsce, jak i na świecie. To dlatego rząd zdecydował się na niezwykle radykalne działania wspierające polską gospodarkę - wskazał.

Pojawiło się pytanie, co w związku z tym z wielkimi planami, co z wielkimi inwestycjami, takimi jak kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, takimi jak Centralny Port Komunikacyjny (...) i wtedy powiedziałem mocno: te inwestycje muszą nadal trwać, my musimy te inwestycje absolutnie nadal realizować - mówił prezydent.

Jak wskazywał, inwestycje tego typu dają "ogromną perspektywę na dziesięciolecia rozwoju". Tak się stało już w innych krajach, wystarczy popatrzyć chociażby za naszą zachodnią granicę na wielki port lotniczy we Frankfurcie, jak on ożywił tamtą część Niemiec i całą niemiecką gospodarkę, jak ogromne jest jego znaczenie dzisiaj dla Europy - wskazał.

Czy my chcielibyśmy mieć podobną inwestycję w Polsce? Nie mam wątpliwości, że tak - mówił prezydent. Szacuje się, że realizacja CPK stworzy 150 tys. miejsc pracy, bezpośrednio 40 tys. przy samym porcie i 110 tys. we wszystkich przedsięwzięciach gospodarczych, jakie będą wokół niego, że to jest 1800 km nowych linii kolejowych, że to jest 400 km nowych dróg, że to będzie ok. 45 milionów pasażerów rocznie, którzy będą przybywali do Polski w związku z funkcjonowaniem tego portu komunikacyjnego w wersji podstawowej, a w wersji dalekosiężnej - może nawet 70 mln ludzi rocznie - podkreślił Andrzej Duda.