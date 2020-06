W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła termin wyborów prezydenckich na niedzielę 28 czerwca. Oznacza to, że ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca.

Znowu, wreszcie marszałek Sejmu ogłosiła termin wyborów - ocenił Cichocki. Raz ogłosiła wybory prezydenckie na początku lutego, w ostatnim możliwym dniu. I wtedy mówiliśmy "wreszcie". I teraz też możemy powiedzieć, że "wreszcie" - dodał.

Szef sztabu Hołowni powiedział PAP, że "cieszy się, że Sejm szybko procedował ustawę ws. wyborów prezydenckich". Żałuję, że tak dużo sensownych poprawek Senatu zostało wyrzuconych, a termin zbierania podpisów dla (kandydata KO - PAP) Rafała Trzaskowskiego został ograniczony do kilku dni - zaznaczył. Jego zdaniem "to nieuczciwe".

Jak podkreślił, ogłoszenie terminu wyborów oznacza, że "zacznie się normalna kampania". Jako komitet obywatelski byliśmy najbardziej dyskryminowani, bo nie mamy finansowania od partii politycznych, nie mogliśmy prowadzić zbiórki obywatelskiej na finansowanie działań kampanijnych - dodał. Początek kampanii oznacza początek zbiórki na kampanię - wyjaśnił.

Cichocki zapowiedział także, że Hołownia będzie nadal jeździć po Polsce i działać w internecie.

Grabiec: Jesteśmy gotowi do wyborów mimo utrudnień ze strony PiS

My jesteśmy gotowi do wyborów, jestem przekonany, że (kandydat KO - PAP) Rafał Trzaskowski wygra te wybory - skomentował tę decyzje w rozmowie z PAP rzecznik PO Jan Grabiec. Obserwujemy ze strony marszałek Witek pewne zdenerwowanie, któremu się nie dziwię, bo wszystko wskazuje na to, że Andrzej Duda te wybory przegra - dodał.

Z tego zdenerwowania obecnej władzy wynika też, w opinii rzecznika Platformy, presja wywierana na PKW w sprawie skrócenia terminu na zbieranie podpisów dla komitetu Rafała Trzaskowskiego do 5 dni. Przypomnę, że w Kodeksie wyborczym jest to 10 dni - zaznaczył Grabiec.

Z tego samego wynika również presja na PKW, mówił rzecznik PO, by ta zmieniła wzór druków na zbieranie podpisów, żeby "dotychczasowe wzory podpisów, które obowiązywały od 30 lat, które można było ściągnąć ze strony PKW, nie obowiązywały".

To są ruchy, które mają utrudnić rozruch kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego, a moim zdaniem zadziałają wręcz przeciwnie - powiedział Grabiec. Lęk obecnej władzy przed Rafałem Trzaskowskim świadczy o tym, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, że właśnie on powinien się znaleźć w Pałacu Prezydenckim, by patrzeć władzy na ręce - dodał.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, który pozytywnie zaopiniowała PKW, termin rejestracji komitetów minie 5 czerwca, a rejestracji kandydatów - 10 czerwca.

Kosiniak-Kamysz: Decyzję ogłoszoną przez marszałek Sejmu podjął Jarosław Kaczyński

Kosiniak-Kamysz w TVN24, odnosząc się do słów Witek o tym, że termin wyborów został wyznaczony dopiero na 28 czerwca "z winy opozycji", odparł: "Znów odwracanie kota ogonem. Stawianie wszystkiego na głowie".

Wiemy dobrze, że decyzję ogłoszoną przez marszałek Witek podjął Jarosław Kaczyński. I nie ma co tego owijać w bawełnę - podkreślił kandydat PSL na prezydenta.

Zwrócił uwagę, że obecnie "szukanie winnych trzeba zacząć od siebie". Powinni zacząć przedstawiciele PiS-u od wskazania tych, którzy podjęli decyzję o druku kart za 70 mln zł; tych, którzy doprowadzili do sytuacji, że wybory ogłoszone (na 10 maja - PAP) się nie odbyły, a nie zostały przełożone. Że jesteśmy w pustce konstytucyjnej, w chaosie prawnym - mówił.

Podkreślił, że "nie ma też takiej współpracy i możliwości wychodzenia z kryzysu gospodarczego, epidemiologicznego czy ustrojowego".

Potwierdził, że nadal będzie kandydatem PSL w wyborach prezydenckich 28 czerwca.

Nie ma równych szans, ponieważ dostęp do telewizji rządowej - to jest tylko dla jednego kandydata. I to już powoduje gigantyczną nierówność, ale idę swoją drogą i nie zamierzam tego zmienić - powiedział Kosiniak-Kamysz.