Magdalena Ogórek wrzuciła rano na TT wpis: "Znawca telewizji (bez oglądania) p. Sikorski ocenia, że nie spełnia jego marzeń. Pan Trzaskowski wnioskuje, że trzeba ją zlikwidować. A z Internetu panowie korzystają, czy też podobne plany?”.

Po południu odniósł się do tego Radosław Sikorski. ”Pornografii dziecięcej też nie oglądam a mam wyrobione zdanie" - skomentował.

Ich starcie to nawiązanie do rozmowy w Radiu PiK. Sikorski przekonywał w niej, że "skoro do TVP powrócił Jacek Kurski, to nastąpi turbodoładowanie propagandy”.

- W każdym programie telewizyjnym, również z pani udziałem, szczujecie na Unię Europejską – mówił w "Rozmowie Dnia", którą prowadziła Magdalena Ogórek.

- Proszę obejrzeć chociaż jeden z moich programów. Tego, jak pan powiedział, szczucia na Unię Europejską na pewno pan nie uświadczy - odpowiedziała Ogórek. - Klauzula sumienia nie pozwala mi oglądać tej szczujni, którą stała się TVP – odpowiedział jej Sikorski.

Europoseł PO przypomniał przy okazji swojej rozmówczyni, że kiedyś wystartowała w wyborach prezydenckich z poparciem SLD. - Leszek Miller uważa, że to pani jest jego pomyłką wychowawczą. Daleką drogę pani przebyła - od SLD do prawicy PiS-owskiej – skwitował Sikorski.