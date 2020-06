W czwartek podczas debaty w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego szef PO Borys Budka zwrócił się do ministrów i polityków PiS, w tym prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, którzy rozmawiali przy ławach rządowych, aby usiedli. To nie jest pana folwark panie prezesie - mówił Budka do Kaczyńskiego. Później prezes PiS w trakcie wystąpienia Barbary Nowackiej nazwał posłów opozycji "chamską hołotą". CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ>>>

