Hołownia przypomniał, że gdy pół roku temu ogłosił swoją kandydaturę, "nie mieliśmy nic, nie mieliśmy partyjnych milionów, nie mieliśmy sekretarzy, biur w każdym powiecie".

- W trzy miesiące zebrało się wokół nowej nadziei 12 tys. wspaniałych aktywistów w całej Polsce i za granicą, (...) otworzyliśmy 18 regionalnych biur, pomogliśmy tysiącom ludzi w czasie epidemii, nasi eksperci opracowali setki stron analiz i sektorowych programów naprawienia tego, co w Polsce od lat - niezależnie czy rządził w niej PiS, czy PO - nie działa - powiedział.

- Mamy pomysł na Polskę - podkreślił, wyjaśniając, że chodzi mu o budowę na pokolenia "Polski solidarnej, zielonej i demokratycznej". Doprecyzował, że "solidarność" w jego rozumieniu "nie zabija w ludziach samodzielności, uwalnia energię i przedsiębiorczość ludzi, ale tym, którzy nie są sobie w stanie poradzić sami, pomoże".

Odnosząc się do projektu PiS budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, powiedział, że zamiast budować "wielki terminal w środku kartofliska" chce postawić w Polsce trzy budowle społeczne. Mają to być "edukacja na miarę XXI wieku", nowoczesny system ochrony zdrowia - który wskazał jako priorytet pierwszego roku urzędowania - oraz system opieki nad seniorami i osobami z niepełnosprawnościami.

Opisywał, że jego koncepcja "Polski zielonej" oznacza "ochronę górników, nie kopalni" oraz stworzenie planu "solidarnej transformacji energetycznej". Podkreślił, że jako prezydent będzie też monitorował, czy Polska nie staje się znów "toksycznym wysypiskiem śmieci" oraz czy nie uchwala się ustaw ani realizuje się planów, które pogłębiają problem suszy w Polsce.

Z kolei Polska demokratyczna to - jak zdefiniował - Polska, w której państwo wzmacnia samorządy i środowiska lokalne oraz inicjatywy obywatelskie.

Hołownia: Ruszamy w Polskę belwederem na kółkach

- Będę podróżował po Polsce belwederem na kółkach, odwiedzając 500 miejscowości w ciągu najbliższych 21 dni – zapowiedział w sobotę kandydat na prezydenta Szymon Hołownia, prezentując podczas inauguracji swojej kampanii wyborczej żółty kamper.

- To jest nasz belweder na kółkach – mówił Hołownia zwolennikom zgromadzonym koło Belwederu w Warszawie, wskazując żółty kamper. Jak wyjaśniał kandydat na prezydenta, kamper – w przeciwieństwie do – jak mówił – Dudabusa, którym jeździ się w zawodowych sprawach – służy do przewożenia rodziny.

W sobotę Hołownia ma odwiedzić kamperem Otwock, Puławy i Lublin, a w niedzielę Godziszów, Dębicę i Rzeszów.

- Dzięki nocnej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej możemy wystartować ze zbiórką obywatelską – mówił kandydat, prosząc zwolenników o "dorzucanie się do tej nadziei".