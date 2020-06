Dzisiaj pokojowo i bez żadnych zadym, spokojnie tak, jak się to powinno odbywać w państwach demokratycznych przemaszerujemy główną trasą po ulicach Warszawy. Dlatego to +Marsz Zwycięstwa+, bo naszym pokojowym nastawieniem, naszą determinacją obudziliśmy ducha w Polsce – mówił do zgromadzonych Paweł Tanajno, organizator sobotniego przemarszu, kandydat na prezydenta RP.

Uczestnicy tzw. marszu przedsiębiorców przejdą ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat przez plac Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Bagatelę, ul. Marszałkowską, Nowogrodzką, plac Zawiszy, Al. Jerozolimskimi do placu Defilad. Planowana godzina rozwiązania zgromadzenia to 21.

To już kolejny protest przedsiębiorców w stolicy. Podczas poprzedniego protestu zatrzymano łącznie 7 osób, w tym inicjatora protestu Pawła Tanajno. Policja nałożyła 7 mandatów i skierowała 80 wniosków do sądu o ukaranie oraz 180 wniosków do inspekcji sanitarnej. Urząd m.st. Warszawy pierwszy raz zgodził się wpisać protest do rejestru zgromadzeń.