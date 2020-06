Prezydent wyraził wiarę w to, że naród polski, przez to, co przeszedł w swojej historii, pokona także obecnie trwający kryzys. Ja wierzę w to, że przebrniemy. Po to właśnie jest pomoc ze strony państwa polskiego; po to są te wszystkie tarcze antykryzysowe - mówił Andrzej Duda. Wierzę też w to, że władze lokalne są w pełni zaangażowane, by wyciągnąć pomocną rękę do każdego, kto tego potrzebuje - dodał. Wierzę w to, że jesteśmy na prawdę dopiero na początku drogi do wielkiego rozwoju. Jestem przekonany, że działając spokojnie i konsekwentnie, razem, jednolicie, realizując to, co dobre, ale także realizując wielkie wizje, inwestycje, doprowadzimy Polskę na absolutny top Europy, do absolutnego topu Unii Europejskiej - przekonywał Andrzej Duda.

Reklama

Prezydent podkreślał, że od 30 lat Polacy żyją w wolnym kraju, który może samodzielnie o sobie stanowić. Wszystko wskazuje, że przed nami naprawdę dalsza, całkiem dobra perspektywa rozwojowa, a przede wszystkim bezpieczeństwo, bo jesteśmy dzisiaj w Sojuszu Północnoatlantyckim, bo mamy zabezpieczone i zagwarantowane granice, bo mamy tutaj wojska sojusznicze, bo odbudowujemy potencjał polskiej armii, a przede wszystkim budujemy cały czas potencjał polskiego państwa - podkreślał.

Andrzej Duda przekonywał, że przez ostatnie pięć lat polskie sprawy były i są absolutnie na pierwszym miejscu. My odkupujemy polskie firmy od tych, którym kiedyś je sprzedano, jak choćby banki (...) warto, żeby większość sektora bankowego była polska, bo wtedy będziemy sami decydowali o sobie - przekonywał. Prezydent przekonywał także, że warto jest budować m.in. przesmyk na Mierzei Wiślanej. Szanujące się, duże państwo nigdy by sobie nie pozwoliło, żeby wpłynąć na swoje wewnętrzne wody terytorialne, musiało prosić inne państwo o zgodę, zwłaszcza takie państwo, które wielokrotnie na nie napadało - mówił prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że Polska dysponuje wielką potęgą intelektualną. Przekonywał też, że Polskę stać na własne wynalazki, myśl techniczną, innowacyjny przemysł oraz rozwój. Tylko trzeba wierzyć w to, że to się da zrobić. Trzeba to robić - zaznaczył.

Andrzej Duda obiecał również, że dopóki będzie prezydentem RP, będzie strzegł obecnych programów socjalnych. Oświadczył, że czuje na sobie odpowiedzialność za obywateli.