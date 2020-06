- Będę z jednej strony absolutnie, do upadłego, bronił wszystkiego, co już udało się osiągnąć, tego, co już państwo macie, bo to jest dzisiaj baza, to jest oparcie i pewność, że gorzej już nie będzie - może być tylko lepiej - podkreślił Duda.

- To - dopóki ja będę prezydentem - co już państwo uzyskaliście, będzie nadal. Nikt państwu tego nie odbierze, ja na to nie pozwolę - zapewnił. Podkreślił, że "nie ma powrotu do czasów, kiedy dzieci w rodzinie - jeżeli była to rodzina wielodzietna - że dzieci w niej były głodne". - Nie ma powrotu. Po to jest 500 plus właśnie - powiedział.

- Nie ma powrotu do czasów, kiedy wbrew protestom podwyższano wiek emerytalny. Nie ma powrotu do tych czasów, dopóki ja będę prezydentem - przekonywał słuchaczy.

Zapewnił, że chce realizować budowanie i apelował, by budować razem z nim. - Dlatego ja chcę wygrać wybory prezydenckie, bo ja chcę budować mosty, a nie kłócić się. Ja chcę budować drogi, ja chcę realizować wielkie inwestycje - powiedział.

Podkreślił, że to, jak dzisiaj wygląda gmina, powiat czy województwo Polacy zawdzięczają sobie i swojej ciężkiej pracy. - Po pierwsze, nie pozwolimy nikomu tej pracy zmarnować. Po drugie, wierzę, że jesteśmy w stanie tak tę pracę wspierać, żeby jej owoce były jeszcze lepsze. To właśnie chcę, żebyśmy razem robili przez następne pięć lat - powiedział. - Tego wam wszystkim życzę - dodał prezydent.

Podkreślił, że każdy Polak powinien mieć wolność wyboru miejsca zamieszkania i miejsca pracy. - To jest wolność wyboru miejsca pracy konstytucyjnie gwarantowana. Nie było tych gwarancji w praktyce, a tą gwarancją jest to, że ja mogę mieszkać gdzie chcę, bo ja mam rzeczywiście dobrą komunikację. Bo ja mogę z mojego miejsca, z mojej wioski czy z mojego miasteczka skomunikować się przez szerokopasmowy internet z każdym zakątkiem na świecie – zaznaczył prezydent.

Dodał, że Polska powinna zrealizować i wykorzystać swoją szansę. - Mamy ogromną dziejową szansę (...) w stosunku do pokoleń, które były przed nami, a które bardzo często żyły pod okupacją, czy pod zaborami. My dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. My dzisiaj możemy wybierać i to jest ogromna wartość, z której dzisiaj ze wszystkich sił powinniśmy skorzystać dla przyszłych pokoleń – powiedział Andrzej Duda.