Hasło kampanii Rafała Trzaskowskiego zostało zaprezentowane na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz wskazywała, że podczas spotkań wyborczych Polacy wielokrotnie mówili, że "mają dość podziałów, wyzwisk, afer, osłabiania pozycji Polski w UE, czy słabego prezydenta". To hasło wyborcze jest odpowiedzią na to, co słyszeliśmy na ulicach polskich miast i miasteczek - oświadczyła.

Także poseł KO Cezary Tomczyk podkreślił, że hasło "Silny prezydent, wspólna Polska" to odpowiedź na diagnozę, którą politycy Koalicji Obywatelskiej słyszą na polskich ulicach. "To odpowiedź na "Mamy dość". Odpowiedzią na "Mamy dość" musi być ktoś, kto zapewni siłę i wspólnotę - mówił Tomczyk.

Tomczyk poinformował też, że dotychczas zebrano prawie 400 tys. podpisów poparcia pod kandydaturą Trzaskowskiego.

Odnosząc się do składu sztabu wyborczego kandydata na prezydenta, Tomczyk powiedział, że sztabem wyborczym jest każda osoba, która podpisuje się na liście poparcia czy wywiesza plakat wyborczy, jest częścią sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Tylko wtedy, kiedy będziemy razem, tylko wtedy, kiedy będziemy zjednoczeni, tylko wtedy wygramy te wybory - powiedział.